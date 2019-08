Fortsatt rødt farenivå for Veslemannen

innenriks

Nivået ble oppjustert til rødt, som er det høyeste, fredag kveld, og beboerne ble evakuert for 16. gang. Bakgrunnen for hevingen var økte bevegelser.

– Bevegelsene avtok noe etter et maksimum i går kveld, men er fremdeles store. Hastighetene i deler av øvre område er i størrelsesorden 20 centimeter per døgn og rundt 8 centimeter per døgn i det nedre frontpartiet. Det er observert noen mindre steinsprang i formiddag, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) lørdag kveld.

Det var da oppholdsvær i området, og værmeldingen natt til søndag tilsier bare små mengder nedbør.

– Videre fremover er det først natt til tirsdag og utover at det er varslet mer nedbør, opplyser NVE.

(©NTB)