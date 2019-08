Rushtidsavgiften skrotes på Nord-Jæren

innenriks

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) og ordførerne Christine Sagen Helgø (H, Stavanger), Stanley Wirak (Ap, Sandnes), Ole Ueland (H, Sola) og Kristine Enger (Ap, Randaberg) la fram enigheten sammen, melder Rogalands Avis.

Det er de fire regjeringspartienes ferske overenskomst i bompengesaken som nå har åpnet en mulighet for å løse opp i en fastlåst situasjon omkring bompengeinnbetalinger på Nord-Jæren.

Mål om nullvekst

Tidspunktet for avviklingen av rushtidsavgiften og innføringen av halv avgift på elbiler er ennå ikke avklart.

Tengesdal ga fredag beskjed om at politikerne nå vil starte forhandlinger også om de punktene som ikke handler om rushtid og elbiler. Hun understreker ifølge RA samtidig at det er en forutsetning at målet om nullvekst i biltrafikken på Nord-Jæren står fast.

Målet nå er å ha klar en konkret avtale før styringsgruppens neste møte 2. oktober.

Hærverk og bråk

Det var bråk allerede før innkrevingen startet ved de 38 nye bomstasjonene på Nord-Jæren 1. oktober i fjor. Fem stasjoner ble utsatt for hærverk rett før de skulle åpnes, og en ukes tid senere ble det gjort nok et forsøk på å ødelegge en bomstasjon.

Lokalt har motstanden mot bompengeinnkrevingen vært stor og resultert i at det politiske partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) har vokst kraftig.

I årets valgkamp har FNB blitt et nasjonalt fenomen som ifølge meningsmålinger har kapret mange velgere også i flere andre kommuner, blant annet Bergen.

