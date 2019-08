Anja Dalgaard-Nielsen skal lede politiets evaluering av moskéangrepet i Bærum

innenriks

Dalgaard-Nielsen er forsker i emnene terrorisme, terrorbekjempelse, ledelse og strategi, og er leder for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet i Danmark. Tidligere har hun vært avdelingsleder i PSTs danske motsvar PET.

Politiet fikk en tid før hendelsen 10. august en bekymringsmelding om Manshaus' holdninger, som de ikke valgte å gå videre med. Etter hendelsen har flere ment at politiet brukte for lang tid på å rykke ut til Al-Noor-moskeen, og at moskeer ikke ble varslet da Politidirektoratet hadde forhøyet trusselvurderingen fra høyreekstreme mot moskeer.

– Jeg er glad for at Dalgaard-Nielsen har sagt ja til dette oppdraget, og det er viktig for oss å bli evaluert av noen som kan ha et kritisk blikk utenfra, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Klar om seks måneder

Målet med evalueringen er å vurdere alle sider ved oppdraget, både hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort bedre. Evalueringen skal omhandle perioden fra PST mottok tips om Manshaus sommeren 2018 til dagen etter hendelsen i Al-Noor-moskeen. Evalueringen omfatter tipshåndtering, trusselvurdering og operativ innsats.

– Det er viktig at andre enn oss selv gjennomgår dette oppdraget for å høste erfaring som kan benyttes i det videre arbeid mot terror og alvorlige hendelser, sier PST-sjef Hans-Sverre Sjøvold i en pressemelding.

Utvalget som Dalgaard-Nielsen skal lede, skal levere sin rapport seks måneder etter oppstart. Det er foreløpig ikke klart hvem andre som skal sitte i utvalget.

Sa ja til juridisell observasjon

Philip Manshaus (22) angrep lørdag 10. august moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum. Han avfyrte skudd, men ingen ble truffet. Han er siktet for terror, i tillegg til drap på sin stesøster.

Den terror- og drapssiktede 22-åringen sa torsdag ja til en fullstendig juridisell observasjon. En hovedgrunn til at politiet ønsker en slik observasjon, er å klarlegge hans tilregnelighet. Samtalene med sakkyndige vil finne sted på Ila fengsel og forvaringsanstalt, hvor han sitter varetektsfengslet.

