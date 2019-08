Jernbanedirektoratet ber Bane Nor svare for togkaoset på Østlandet

innenriks

Jernbanen skal takle været som var torsdag, mener Jernbanedirektoratet ifølge Aftenposten.

Kraftig tordenvær førte til innstilte tog på nesten alle toglinjer på store deler av Østlandet torsdag. Flere titusen passasjerer måtte finne alternativ transport.

– Vi er nødt til å ta det opp med Bane Nor for å finne ut hva som har skjedd, og hvordan vi kan unngå at slike problemer oppstår i fremtiden. Vi må ha en mer robust jernbane enn det vi har i dag, sier kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet.

De skal nå be om en redegjørelse fra Bane Nor, som har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen.

Han beklager overfor passasjerer som ble forsinket på grunn av togstansen.

– På vegne av alle som driver med jernbane, så vil jeg beklage dagens forsinkelser. Det har vært en vanskelig dag for veldig mange, sier Horrisland.

