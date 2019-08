Støre hadde investeringer i privat omsorg – Frp reagerer

innenriks

Støre har selv uttalt at slike selskaper «et sugerør inn i vår statskasse, kjeder som tar ut hundretalls millioner skattekroner i profitt», og Arbeiderpartiet går imot en kommersialisering av omsorgen.

Ifølge NRK har Ap-lederen investert i DNB-fond som via andre fond og selskaper er inne på eiersiden av Stendi, som tidligere var Aleris Omsorg.

– Noen hundrelapper

Han kan altså ha tjent penger på privat velferd.

– Det DNB sier til meg, er at det kan være snakk om noen hundrelapper. Det er veldig, veldig lite. Men det er nok for meg til at jeg nå sier jeg vil gå ut av det, sier Støre til kanalen.

Et av rentefondene som pengene hans er plassert i, kan være knyttet til selskapet Nordlandia, og Støre mener det da vil være naturlig også å gå ut av dette.

Han legger vekt på at årsaken til at han nå vil ut av fondene, er at Ap er imot kommersialisering av velferd, selv om dette kan være lovlige selskaper.

Har bedt om gjennomgang

Overfor NTB understreker Støre at han har bedt DNB om å forvalte arven og at banken skal gjøre det innenfor de etiske retningslinjene som Norges Bank bruker.

– Jeg har aldri visst at de har investert i selskaper som driver kommersiell omsorg i Norge. Jeg har bedt dem bytte til andre fond, sier Ap-lederen.

Saken dukker opp bare rundt halvannen uke før valget, og på spørsmål om han tror det er tilfeldig eller ikke, svarer han slik:

– Jeg ønsker ikke å ha noen kommentar til det.

Søviknes: – Ironisk

Frp-nestleder Terje Søviknes mener at saken viser at Ap-lederen opererer med dobbeltmoral.

– Det er jo bare ironisk når Støre har reist land og strand rundt og skjelt ut det han kaller velferdsprofitører – og så har han selv indirekte investert i noen av selskapene, sier Søviknes.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det er bra at Støre selger seg ut av de aktuelle fondene.

– Arbeiderbevegelsens ledere kan ikke tjene penger på sosial dumping og velferdsprofitt, sier Moxnes til TV 2.

– Dette handler ikke om personlig moral, men at det har blitt så lønnsomt å berike seg på velferd at investeringer går dit framfor til privat næringsliv, fortsetter Rødt-lederen.

Private Equity

Støre hadde ved årsskiftet 82 millioner kroner investert i fond hos DNB og Danske Bank gjennom familieselskapet Femstø AS. Støres rådgivere opplyser til NRK at partilederen når han selger seg ut, har drøyt 1,3 millioner kroner stående i det aktuelle fondet, DNB Private Equity Retail B. Avkastningen i løpet av de to årene Støre har hatt penger i fondet, har vært 288.000 kroner.

– Jeg tror både velgerne og Arbeiderpartiet vet at jeg har en arv. Den har jeg satt bort til Norges største bank, sier Støre i en kommentar til NTB.

Ap-lederen forklarer at han har penger i fond fordi han ønsker en ansvarlig forvaltning.

– Min bestefar var en industrimann, som skapte verdier. Jeg har valgt en annen retning i mitt liv. Men jeg tror det ville være i tråd med hans tenkning at de pengene ikke ble lagt under en madrass eller satt bort på denne måten, sier han til NRK.

(©NTB)