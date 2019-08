Båtskader for 211 millioner kroner

innenriks

Det viser en oversikt fra Finans Norge.

Mange av skadene gjelder grunnstøtinger. Finans Norge minner også om at det er viktig å sjekke at båten er skikkelig fortøyd. På nyåret var det storm og uvær flere steder i landet, noe som førte til en rekke båtskader.

– De siste årene har fritidsbåtene her i landet blitt raskere, dyrere og større. Dessverre skorter det av og til på kunnskapene om navigasjon. Det er også all grunn til å advare mot å kjøre båt i alkoholpåvirket tilstand, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal.

Finans Norge ønsker et obligatorisk småbåtregister, blant annet for å ivareta miljøhensyn og for å få bedre oversikt over eierforhold.

