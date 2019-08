Svakere for SAS – tar nye sparegrep

innenriks

Selskapet fikk et resultat før skatt på nesten 1,5 milliarder svenske kroner i tredje kvartal, som går fra mai til juli.

SAS kunne notere seg rekordhøyt antall passasjerer i de viktige sommermånedene. Samtidig har høye drivstoffkostnader, svak valuta og pilotstreiken påvirket resultatet, som var om lag en halv milliard kroner svakere enn samme periode i fjor.

Konsernsjef Richard Gustafson beskriver det som skuffende. Selskapet er i ferd med å rulle ut nye innsparingsinitiativ.

– Selv om inntektsøkningen er oppmuntrende, så krever rådende makroøkonomiske utfordringer en forbedret effektivitet for å sikre konkurransekraft og langsiktig lønnsomhet, skriver Gustafson i resultatmeldingen.

Oppgradering av flåten til en ren Airbus-flåte skal på sikt gi forbedret effektivitet, skriver E24. Selskapet vil også kutte kostnader ved å øke innsats for digitalisering, både for bedre hjelpemidler for de ansatte og mer selvbetjening. I tillegg innføres ny organisering fra oktober.

(©NTB)