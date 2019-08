Ingen personer i hytte som brant på Nesodden

innenriks

Politiet ble varslet om brannen klokka 3 natt til tirsdag. Da de kom fram til hytta, sto den i full fyr. Hytta var leid ut til en mann som nødetatene ikke fikk kontakt med da de ankom stedet.

Klokka 4 gikk røykdykkere fra brannvesenet inn i hytta, men fikk bare undersøkt deler av bygningen som da var delvis ødelagt og brant med svært høy temperatur. Det var lenge uvisst hvor leietakeren oppholdt seg, men like etter klokka 5 om morgenen opplyste politiet at mannen var gjort rede for.

– Da ha vi kommet i kontakt med beboer. Han er i fin form et annet sted, opplyser Øst politidistrikt.

