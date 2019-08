Høie: Senterpartiet har skapt uro rundt beredskapen i nord for å sanke stemmer

innenriks

– Enkelte politiske partier har hatt en sterk motivasjon for å overdrive utfordringene som har vært. De har skapt et inntrykk av at dette har gått utover pasientene, sier helseministeren til NTB.

Han peker spesielt på Senterpartiet.

– De har forsøkt å bruke saken til å skaffe seg ekstra stemmer i en valgkamp, sier Høie.

Han understreker at situasjonen har vært krevende for dem som jobber i tjenesten.

– Det er all grunn til å være takknemlig for dem som har gjort en ekstra innsats, sier han.

– Frekt av Høie

Senterpartiets Kjersti Toppe reagerer kraftig på Høies uttalelser.

– Dette er utrolig frekt sagt av Høie. Dette er et lavmål av en debatt. Han bør ta kritikerne mer seriøst, sier Toppe, som er nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Det er den svekkede beredskapen som har gjort at folk blir urolige, ikke utspill fra Sp, mener hun.

– Folk er ikke dumme. Ser de at beredskapen er svekket, så fører det til uro. Det er ikke vi som har bidratt til uro, det er det Høie som har gjort med den skandaløse anbudsprosessen som var i fjor, sier hun.

Nøye planlagt

Siden selskapet Babcock overtok ambulanseflytjenesten i Norge 1. juli, har beredskapen i Nord-Norge vært svekket. Dette skyldtes pålagt trening for besetningene i ambulanseflytjenesten. Beredskapen er nå normal igjen.

Overgangen til ny operatør var nøye planlagt, sier Høie.

Han var tirsdag i Tromsø hvor han fikk en orientering om status for luftambulansetjenesten fra helseforetaket Luftambulansetjenesten HF. Han har også møtt representanter for Babcock.

– Det var planlagt ekstra ressurser, og luftambulansetjenesten klarte å ha god beredskap. Tjenesten har i sommer håndtert en oppdragsmengde på samme nivå som de siste årene. Det er ingen tilbakemeldinger om pasienter som skulle ha fått hjelp, som ikke har fått det, sier Høie.

Toppe mener at helseministeren ikke kan påstå at situasjonen ikke har gått utover pasientene.

– Pasienter har jo skrevet i avisene i sommer om hva de har gått igjennom. Det ble gjennomført en undersøkelse i Finnmark i sommer, før vi begynte å uttale oss. Den viste at halvparten av befolkningen ikke hadde tillit til beredskapen, sier hun.

Uklart hvem som tar regningen

Regningen for krisetiltakene i overgangsperioden kan komme opp i over 15 millioner kroner. Hvem som skal betale, er ennå ikke klart.

– Dette blir en diskusjon mellom Luftambulansetjenesten og både den gamle og den nye operatøren, sier Høie.

En ekspertgruppe skal nå evaluere operatørbyttet og utrede fremtidig drift av den operative delen av luftambulansetjenesten. Utvalget skal blant annet utrede mulighetene for offentlig/ideell drift.

Høie mener operatørene må pålegges et ansvar om å sørge for en glidende overgang til en eventuell ny operatør.

(©NTB)