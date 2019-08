Dale avviser fullstendig økning av rushtidsavgift i byene

innenriks

Dale lover å følge hver krone i reduserte bompenger helt til bilistenes lommebøker, sier han til Dagbladet.

Mandag foreslo Oslo Venstre en dobling av bompengetakstene i rushtiden i Oslo og reduksjoner resten av døgnet for å oppfylle bompengeavtalen.

Men samferdselsminister Jon Georg Dale fra Frp understreker at det er han som bestemmer.

– For Frp er det ikke aktuelt etter å ha inngått en avtale for å få ned bompengetrykket for folk flest, å doble taksten for dem som ikke har et alternativ til bilen, sier Dale til Dagbladet.

Og det svaret er endelig, for det er veidirektøren som forhandler bypakkene. Og sjefen til veidirektøren er samferdselsministeren.

Han sier at det er opp til byene hvordan avtalen om bypakkene skal administreres.

– En variant er å ta pengene som staten gir, til å innføre bompause mellom klokken 17 og 20. Du kan også ha satsreduksjoner eller et passeringstak i måneden. Det har jeg tenkt å ha en dialog med byene om, sier Dale.

– Men det vi sier i avtalen, er at bompengene skal ned – og de skal ned hvert år. Det er jo derfor vi har sittet og forhandlet i tre måneder, ikke for at man skal finne en lur måte å omgå hele grunnlaget for forhandlingene.

