Arbeidstog sporet av på Setesdalsbanen i Vennesla

innenriks

Både politiet og brannvesenet rykket ut etter meldingen om avsporing ved Grovane på museumsbanen Setesdalsbanen klokka 22.26 mandag kveld. Et arbeidstog bestående av et lokomotiv og to vogner hadde sporet av om lag en time tidligere.

– To personer som var på toget har hoppet av. En av disse behandles for sårskader på legevakt, melder Agder politidistrikt.

Begge om bord var menn i 30-årene.

– De skal ha mistet kontroll på toget rundt Kringsjå, deretter hoppet av og tatt seg til fots til endestasjonen Grovane. Toget skal ha kjørt ut av sporet på endestasjonen, skriver politiet videre og opplyser at det havarerte toget ikke er til hinder for annen togtrafikk.

Setesdalsbanen er en smalsporet jernbanestrekning som opprinnelig gikk mellom Kristiansand og Byglandsfjord i Setesdal. Den 78 kilometer lange strekningen åpnet i 1896 og ble nedlagt i 1962, men en strekning på 8 kilometer er bevart og drives i dag som museumsjernbane. Det kjøres med damplokomotiv og gamle trevogner mellom Grovane og Røyknes stasjoner.

