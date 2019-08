Uaktuelt for MDG å kutte i bompenger

innenriks

Berg, som er miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, sier de ikke vil ta imot regjeringens tilbud om større statlig finansiering av bypakkene mot en reduksjon i bompengene, ifølge Dagbladet.

– Bompengene bør vesentlig opp i neste periode for å få ned biltrafikken og sikre penger til de store kollektivprosjektene som ikke er finansiert, sier Berg.

Hun er svært kritisk til bompengeavtalen.

– Bomavtalen er en seier for Frp, men en elendig avtale for barna og fremtidens generasjoner. Kloden koker, Amazonas brenner og vi har kortere tid enn noensinne til å kutte utslippene. Da er det helt feil medisin å kutte bompengene, sier Berg til NTB.

Dale: – Helt vanvittig

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener MDGs utspill er «helt vanvittig».

– Byrådet i Oslo vil si nei til mellom 5 og 6 milliarder kroner i drahjelp fra staten til bomkutt og kollektiv! Her skal bilistene svi også når de ikke trenger det! Det er altså helt vanvittig!, skriver han på Twitter.

Etter uker med eskalerende konflikt om bompenger la statsminister Erna Solberg (H) fredag fram en skisse til løsning som Venstre, Frp og KrF enten måtte godta, eller si takk for seg i regjeringen. Alle tre partier godtok skissen.

I statsministerens forslag vil hun blant annet tilby kommunene å øke det statlige bidraget til fra 50 til 66 prosent i bypakkene. Av økningen på 16 prosentpoeng skal åtte gå til å kutte bompenger og åtte til kollektivutbygging.

Vil kutte kollektivprisene

Det er imidlertid opp til de enkelte kommunene om de vil takke ja til tilbudet. For MDG i Oslo er det uaktuelt.

– Regjeringa vil bygge dyre og unødvendige motorveier inn til storbyene og gir kun penger til kollektivtransporten dersom vi reduserer bompengene – noe som vil øke trafikken. Det er dårlig nytt for alle som vil puste ren luft, la barna gå trygt til skolen, eller vil sykle uten hjertet i halsen, sier Berg.

MDG ønsker heller å kutte kollektivprisene med 20 prosent i Oslo og Akershus. Ruter har beregnet at dette vil koste rundt 700 millioner kroner.

Et slikt kutt betyr at en enkeltbillett vil koste 29 mot dagens 36 kroner og et månedskort kan koste ned mot 600 kroner.

