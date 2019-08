innenriks

– Politiet ble varslet om at en båt hadde kjørt på land ved Håholmen ut fra Galtesund. Det er meldt om personskade. Ukjent skadeomfang per nå. Nødetater jobber på stedet, melder Agder politidistrikt på Twitter like over midnatt til søndag.

Nødetatene ble varslet om ulykken klokken 23.25.

Brannvesenet har vært på stedet med dykkere. Til NTB opplyser 110 Agder at de tre personene ble funnet på en holme.

