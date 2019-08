Færre nordmenn leaser bil

innenriks

Sammenlignet med samme periode i fjor har leietallene i privatmarkedet falt i overkant av 27 prosent.

Leder for bilfinans i Danske Bank, Ketil Pedersen, sier til nettavisen at det har vært et slags krakk i utviklingen. Han tror fallet kan skyldes et økende antall solgte elbiler.

– Det kan i stor grad skyldes usikkerhet i markedet i dag rundt spørsmålet om moms på månedsleie, samt et stort antall solgte elektriske biler, sier Pedersen.

Han tror imidlertid at leasing av elbiler vil bli en bransje i vekst i årene som kommer. Fram til nå har leasingbransjen vært tilbakeholdne med å lease ut elbiler fordi de må kunne garantere for restverdien. De siste årene har den teknologiske utviklingen vært stor, og det har vært utfordrende å beregne hvor mye brukte elbiler vil være verdt.

Dette mener han er i endring, og at en leasingbølge for elbiler kan være i ferd med å komme.

(©NTB)