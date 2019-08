To menn funnet alvorlig skadd i Horten sentrum

innenriks

– Vi vet ikke så mye hva som har skjedd, men i og med at de to lå skadd på bakken går vi ut ifra at det har vært en voldshendelse, sier operasjonsleder Rune Hunshamar i Sørøst politidistrikt til NTB klokken 6. Nødetatene ble varslet klokken 5.04.

Begge mennene ble tatt hånd om av ambulanse. Den ene er kjørt til sykehuset i Tønsberg mens den andre ble fløyet til Ullevål sykehus.

Det mistenkes ikke at det skal ha vært brukt våpen.

Politiet ønsker tips i saken, da de foreløpig ikke har hatt mulighet å avhøre de skadde.

