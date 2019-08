Sophie Elise med ny serie på TV 2 Sumo

innenriks

Miniserien med fem episoder, som blant annet for seg temaer som abort, eldreomsorg og klima, er laget i forbindelse med lokalvalget denne høsten. Sophie Elise sier det ikke nødvendigvis er hun som står i sentrum for serien, men heller «møtet mellom meg og andre».

– Jeg håper serien vil gjøre at unge mennesker, og voksne, blir både engasjert og provosert, og kanskje åpner øynene litt for saker man ikke tenker så mye over i hverdagen. Tanken var jo å lage et program om politikk, men det har blitt for meg et sterkt program om møter med mennesker som er både modige, provoserende, annerledes enn meg og åpne, forteller 24-åringen.

– Siden situasjonene er så nye, er det definitivt en ny side av meg for offentligheten. Jeg tror derimot de som har fulgt meg aller nærmest, kjenner igjen denne siden veldig godt. Nemlig den politiske, engasjerte og åpne siden av meg, sier hun.

Serien går på strømmetjenesten TV 2 Sumo. Tre episoder slippes 26. august, og to episoder 2. september.

