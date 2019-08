Teknisk feil på tre av de nye ambulanseflyene

innenriks

Fabrikken har sendt eksperter fra USA og Tyskland for å finne feilen i stand by-systemet. Babcock setter inn sine to reservefly og henter i tillegg et fly fra Sverige for å opprettholde beredskapen, skriver selskapet i en pressemelding fredag.

Systemet sørger for at pilotene skal kunne lande flyene selv om det skulle oppstå et fullstendig strømbrudd om bord.

– Fabrikken tar dette på største alvor, og har sendt eksperter fra USA og Tyskland til Norge for å finne feilen, sier Hans Skog-Andersen, som er sjef for flyoperasjonene i Babcock.

Babcock har foreløpig ikke avgjort om det er aktuelt å fremsette krav om økonomisk kompensasjon mot fabrikken som følge av at flyene tas ut av tjeneste.

– Vi har nå fullt fokus på å ivareta beredskapen i tiden det tar for fabrikken å få rettet feilen, sier Skog-Andersen.

Det er de to flyene som for tiden står på Gardermoen, og det ene i Brønnøysund som har denne feilen.

Kravene i kontrakten med Luftambulansetjenesten tilsier at det skal være åtte ambulansefly for kortbane på beredskap på dag og sju på kveld og natt, pluss et jetfly for langbane dag og natt.

Babcock henter derfor et B250-fly fra Sverige til Gardermoen og flytter litt på de øvrige flyene slik at beredskapen ved alle baser dekkes opp.

