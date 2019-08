Småbarnsfar (27) i Bergen tar drapssiktelsen tungt

innenriks

Politiet gikk torsdag ut med navnet på den drepte, Ronny Nygård (43), som ble funnet ved en parkeringsplass utenfor Rema 1000 i Åsane i Bergen 1. juni. De ber om tips i saken.

Den siktede i saken er en 27-åring som først var innkalt som vitne i saken, men om lag to uker etter hendelsen ble han siktet for uriktig forklaring. Han er nå siktet for drap.

– Han har sittet i avhør fra torsdag ettermiddag og samarbeider med politiet. Han nekter straffskyld, sier Einar Råen, mannens forsvarer til Bergens Tidende.

Mannen nekter straffskyld både for drap og falsk forklaring.

Det er ingenting som tyder på at det er en relasjon mellom den drepte og den siktede, som er i arbeid og har familie. 27-åringen er registrert i politiets registre fra før, men er tidligere ustraffet. Råen sier saken framstår som rar.

– Det var et sjokk for ham å bli pågrepet. Han tar dette meget tungt og er preget, sier Råen.

Av hensyn til etterforskningen vil han ikke kommentere verken om det har vært kontakt mellom siktede og avdøde eller hva siktede foretok seg i timene før Nygård ble funnet død.

27-åringen sitter nå i varetekt i Bergen fengsel. Han framstilles for varetektsfengsling fredag.

– Jeg kan ikke se det er grunnlag for å holde min klient pågrepet. Han har gitt en forklaring og samarbeider, sier Råen.

