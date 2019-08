Siktet polakk i menneskehandelsak løslates

innenriks

I avgjørelsen til Gulating lagmannsrett heter det blant annet at «lagmannsretten i likhet med tingretten finner at siktede ikke med skjellig grunn kan mistenkes for å være skyldig etter siktelsen». Paragrafen det vises til gjelder menneskehandel, melder NRK.

Bergen tingrett ville heller ikke varetektsfengsle mannen. Derfor anket politiet saken til lagmannsretten.

49-åringen er siktet for å ha gitt polske arbeidere dårlig lønn og dårlige bo- og arbeidsforhold.

– Vi er fornøyd med tingrettens konklusjon og forventer at dette vil bli resultatet også i lagmannsretten. Vi forventer også at den videre etterforskningen vil gi støtte til siktedes forklaring, sier polakkens forsvarer, advokat Anette Vangsnes Askevold.

Hun er kritisk til politiets anslag om at det skal være 30 til 40 arbeidere som er utnyttet.

– Vi mener det er unndragelsesfare og fare for bevisforspillelse, sa politiadvokat Bernt Kallevik Dahlsveen i Vest politidistrikt om hvorfor løslatelsen ble anket.

(©NTB)