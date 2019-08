SV om bompengeskissen: Miljøfiendtlig og usosial

innenriks

– Solbergs løsning kan øke biltrafikken inn til byene og hun kan komme til å undergrave målet om nullvekst i biltrafikken. Med denne løsningen vil det også bli vanskeligere for byene å bygge ut kollektivtrafikken som trengs for å sikre rein luft og veier uten kø, sier SV-lederen.

Han mener at statsministerens forslag til bompengeløsning bidrar til at kommunene selv må betale mer for bedre transport, og at det kan føre til at de må kutte i velferden eller droppe kollektivsatsing.

– Enten taper miljøet, eller så blir skolebarn, eldre og arbeidsfolk i kommunene bli taperne. Dette er derfor en miljøfiendtlig og usosial løsning, og langt mer urettferdig enn bompenger.

