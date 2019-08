Irans utenriksminister advarer Norge mot å delta i flåtestyrke

innenriks

– Et militært nærvær vil ikke gjøre Persiabukta tryggere. Historisk erfaring tilsier at militært nærvær gjør Persiabukta mindre trygg og fører til økt spenning, sier den iranske utenriksministeren til NTB.

Zarif var torsdag på besøk i Oslo for å møte statsminister Erna Solberg, utenriksminister Ine Eriksen Søreide, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og medlemmer av Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Han var også til stede under et NUPI-seminar om situasjonen i Persiabukta.

På spørsmål fra NTB om hva hans budskap er til Norge når det gjelder USAs plan om et militært nærvær i bukta, svarer Zarif at han håper USA vil holde seg unna.

«Vi godtar aldri trusler»

Zarif poengterer at det fins langt mer tillitvekkende måter å møte den spente situasjonen på.

– USAs intensjon med dette nærværet til sjøs i Persiabukta er å imøtegå Iran. Hvis det kommer et nærvær til sjøs i Persiabukta, der formålet med å være der er å imøtegå Iran, kan dere ikke forvente at vi vil sitte stille når noen kommer til våre grenser for å true oss, sier Zarif til NTB.

– Vi driver ikke med trusler mot andre, men vi godtar aldri trusler mot oss. Mitt råd er at det fins mye bedre framgangsmåter. Mye, mye bedre framgangsmåter, sier han.

Norge invitert inn

Konfliktnivået har de siste månedene økt kraftig i farvannene rundt Hormuzstredet, der flere skip er blitt angrepet, inkludert to fartøyer med tilknytning til Norge.

USA og Storbritannia har foreslått å sende en internasjonal flåtestyrke til området for å sikre skipsfarten. Norge er invitert inn i styrken, men har så langt ikke tatt noen beslutning i saken.

– Hvordan Norge skal respondere på USAs og Storbritannias henvendelser om et sjømilitært nærvær, er til vurdering. Vi trenger mer informasjon om planene for å danne et godt beslutningsgrunnlag, uttalte Eriksen Søreide tidligere denne uka.

Delte meninger

På Stortinget har det vært delte meninger om saken. Høyres Michael Tetzschner sier henvendelsen fra USA bør overveies «i positiv ånd».

– Det er ikke snakk om å eskalere når man sikrer sivil, lovlig og ubevæpnet handelsfart, sier Tetzschner etter møtet med Zarif i Stortinget torsdag.

Komitéleder Anniken Huitfeldt (Ap) er derimot mer skeptisk og understreker at en eventuell sjøoperasjon i Persiabukta må ha et klart folkerettslig mandat. Hun beskriver torsdagens møte med Zarif som «åpent og direkte».

Toner ned krigsfaren

På NUPI-seminaret nektet Zarif for at det er Iran som står bak angrepene på norske skip. Men han la også kryptisk til at iranerne kan forhindre slike angrep hvis de vil.

Zarif gjorde det også klart at han ser på krig som et «ekstremt usannsynlig» scenario, selv om enkelte aktører ifølge ham aktivt forsøker å trekke USAs president Donald Trump i den retningen.

– Vi vil iallfall ikke starte den krigen. Vi har ikke gått til krig mot noen på 250 år. Men de som har gått til krig mot oss, har ikke vært veldig fornøyd med utfallet, sa Zarif.

