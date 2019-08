Støre bekrefter: Ap kan ta over hvis det trengs

innenriks

– Det ligger fast, sier Støre til NTB.

Han understreker samtidig at dette ikke er en aktuell diskusjon nå.

Den borgerlige firepartiregjeringen knaker i sammenføyningene, og bompengekonflikten har nok en gang ført Venstre og Fremskrittspartiet på kollisjonskurs. Knappe tre uker før valget er det ingen løsning på bompengestriden. Frp godkjente sist helg en skisse til løsning, men Venstre sa nei.

Støre mener bompengekrangelen mellom de fire borgerlige regjeringspartiene er et trist skue. Om det kan ende i regjeringskrise, tør han ikke spå.

– Det er et uttrykk for en regjering som ikke klarer å lande interne prosesser, der partiene spiller mot hverandre, og der offentligheten må forholde seg til en sak basert på selektive lekkasjer. Det er et dårlig utgangspunkt for en demokratisk debatt om viktige saker i kommunevalget, sier Støre.

Han mener statsminister Erna Solberg (H) har vist at hun mangler lederegenskapene som skal til for å lande saken. Samtidig kritiserer han regjeringen for å la internt rot overskygge kommunevalget.

– Det står tusenvis av kandidater til valg, og det blir fortrengt av et internt spill mellom fire partier som ikke klarer å trekke sammen, sier Støre.

– Regjeringen må ta ansvar for at alle forsidene og all medieoppmerksomheten handler om deres interne rot. Det er trist for alle de lokale kandidatene som har forberedt seg på dette valget, sier han.

(©NTB)