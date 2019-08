Solberg avbrøt Island-tur for å løse bompengekrisen

innenriks

Etter det TV 2 erfarer ønsker statsministeren en snarlig løsning på konflikten. Hun reite derfor hjem fra Reykjavik en dag tidligere enn planlagt. På Island har Solberg deltatt på et møte mellom de nordiske statsministerne, og hun rakk akkurat å undertegne en felles erklæring om klima og utvikling før hun avbrøt besøket.

– Jeg kan bekrefte at de drar tilbake til Norge. Møteprogrammet var ferdig i ettermiddag, og vi dro hjem litt tidligere enn planlagt, skriver Solbergs statssekretær Rune Alstadsæter i en SMS til NTB tirsdag kveld.

Hvis det er lagt opp til møteaktivitet om bompengesaken allerede tirsdag kveld, er det tilsynelatende lite eller ingenting som tyder på at Frp-leder Siv Jensen skal delta. Hun la rundt klokken 20.45 på kvelden ut et bilde av en gryte fiskeboller i hvit saus på Facebook, med følgende tekst: «Etter en herlig valgkampdag på Sørlandet er det deilig å komme hjem, lage fiskeboller til middag og glede seg til et par timer på sofaen med en god film.»

På spørsmål fra VG om regjeringspartiene skal møtes tirsdag kveld, svarer Venstre-leder Trine Skei Grande at «jeg tror ikke det».

Uenighet om skisse

Den regjeringsinterne prosessen rundt Fremskrittpartiets krav til lettelser i bompengebelastningen på bilistene er fastlåst etter at Frp gikk ut og røpet at det forelå en skisse til avtale. Venstre avviser skissen og vil forhandle, men Frp har diametralt motsatt standpunkt: Landsmøtet har stilt seg bak skissen og vil ikke gå inn i ytterligere forhandlinger.

– Siv og jeg har nok en litt ulik oppfatning av prosessen internt. Jeg merker meg at noen går inn i disse debattene med et ultimatum, det synes jeg er dumt. Det er soleklart at vi bør forhandle for å finne fram til gode løsninger for klima og miljø, sa Grande til NRK tirsdag kveld.

Heller ikke Kristelig Folkeparti anser skissen som et sluttforhandlet forslag til avtale, ifølge parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan. Ifølge TV 2 har KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad avlyst sin planlagte tur til Kristiansand.

Jensen-oppgjør med KrF og V

I en artikkel Frp har lagt ut på sin nettsider, med tittelen «Derfor kalte Frp inn landsstyret», tar Siv Jensen et kraftig oppgjør med politikere fra Venstre og KrF som i VG tirsdag stempler Frp som illojalt.

– Jeg reagerer kraftig på påstander om at Frp har vært illojale og ikke er til å stole på. Det er ikke Frp som har hatt problemer med å bestemme seg i bompengesaken, sier hun.

Bakgrunnen for at hun kalte sammen partiets landsstyre for å ta stilling til bomkuttene i den mye omtalte skissen var at forhandlingene hadde «kommet til veis ende», ifølge partilederen. Hun kaller skissen «et endelig resultat som partiene skulle ta stilling til».

– Frp har forholdt seg 100 prosent lojal til prosessene mellom regjeringspartiene, hevder hun.

– Alle frister ble brutt

Hun utdyper at forhandlingene var kommet så langt da partilederne samlet seg til debatt under Arendalsukas første kveld, at de ble enige om å si at de nærmet seg en enighet, ifølge Jensen.

– Uken etter ble det satt flere tidsfrister for at saken skulle avklares, slik at vi kunne enes om en avtale vi kunne behandle i partiene. Frp holdt seg til samtlige frister og gjorde som vi ble bedt om.

– Dessverre ble alle frister ble brutt, og vi endte opp med å gå i ring. Som følge av dette ble det satt en endelig frist til fredag 16. august, som alle måtte forholde seg til. Frp svarte i tide om at vi var klare til å behandle saken, og sendte derfor innkalling til landsstyret samme dag, sier Jensen i Frp-artikkelen.