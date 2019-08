Mann varetektsfengslet etter voldshendelse i Kristiansand

innenriks

Mannen i 30-årene er siktet for grov kroppsskade og ble mandag varetektsfengslet i fire uker av Kristiansand tingrett.

Hendelsen skjedde på en privat adresse i Vågsbygd natt til lørdag. Begge mennene befant seg på adressen da politiet rykket ut.

Mannen skal ha angrepet fornærmede med machete, ifølge Fædrelandsvennen.

Den siktede mannen erkjenner å ha slått fornærmede i ansiktet, men han nekter for å ha benyttet seg av macheten, som er beslaglagt av politiet. I tillegg til å være siktet for grov vold mot mannen i 20-årene, er han også siktet for vold mot offentlig tjenestemann i forbindelse med pågripelsen.

(©NTB)