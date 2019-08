innenriks

– Vi hadde et uhell da vi skulle legge til kai. Vi klarte ikke stoppe opp da vi skulle legge til brygga på grunn av vinden. Det ble et lite hull i skutesiden, men det er over vannlinjen, sier direktør Vidar Pederstad i Christian Radich til VG.

Ifølge Pederstad ble ingen skadd i kollisjonen, men skadene som oppsto på båten, må repareres.

Den tremastede fullriggeren har hjemmehavn i Oslo og har en lengde på 62,5 meter. Seilskuta er 9,7 meter bred og veier til sammen 1.050 tonn.

