Venstre avviser bomtiltak som gir økt trafikk

innenriks

– Tvert imot går Venstre til valg på å bygge ut mer kollektivtrafikk og å senke billettprisene. Det er vår prioritet nummer én, både i byene og nasjonalt, sier Venstres statssekretær i Klima- og miljødepartementet Sveinung Rotevatn til NTB lørdag.

– Vi har ingen bompengekrise, vi har en klimakrise. Byvekstavtalene og regjeringens politikk har vært en suksess for byene og for miljøet, og både utslippene og trafikken er kraftig redusert, fremholder han.

Fremskrittspartiet kalte fredag inn sitt landsstyre til ekstraordinært møte søndag. Tema er bompengeprosessen som har pågått mellom de fire regjeringspartiene de siste to månedene.

«Orientere om status»

Lørdag ettermiddag forelå det fortsatt ingen løsning, men Frp finner likevel behov for å «orientere om status» i samtalene, opplyste statssekretær Atle Simonsen (Frp) i Finansdepartementet fredag.

Frp-leder Siv Jensen sier hun ikke har gitt opp kravet om lavere bompenger for folk flest.

– Landsstyret vedtok i juni noen krav som var Frps utgangspunkt i forhandlinger med de andre partiene, og at vi skulle komme tilbake til landsstyret når det nærmer seg en avklaring. Det har vi funnet naturlig å gjøre nå, sier hun til NTB lørdag.

– Vi jobber for å finne løsninger og forankre saker både om bompenger og statsbudsjettet. At Frp konsulterer sitt landsstyre, er en helt naturlig prosess i dette, sa statsminister Erna Solberg (H) til NTB fredag.

Frps representanter fra Troms og Finnmark krever bompengefri E8 for å stemme for å fortsette i regjering, et budskap stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) gikk ut med i Nordlys. Ifølge NTBs opplysninger er det stor enighet lokalt om dette kravet.

Ut mot rødgrønn kritikk

Rotevatn, som sitter i Venstres sentralstyre, går også i rette med Ap, SV og MDG.

De tre partiene fortalte til NTB lørdag om sin frykt for at regjeringspartienes bompengeprosess skal ende med økt biltrafikk, mindre satsing på buss, trikk og bane og vingeklippede bypakker.

– Byene kan ta det med knusende ro. Venstre har gjennom vår satsing på kollektiv i og rundt de store byene sørget for ren byluft, lavere utslipp og gjort byene våre bedre for folk som bor der. Politikken fungerer og bør forsterkes, sier Venstre-profilen.

– Det er en kreativ historieskriving at venstresiden nå sier de er bekymret for byvekstavtalene. Byvekstavtalene er en borgerlig oppfinnelse, med Venstre som arkitekt, understreker Rotevatn.

13 milliarder

Ifølge Aftenposten er de mest sentrale punktene i forhandlingene mellom de fire regjeringspartiene nye bevilgninger til nedbetaling av bompengegjeld, økt kollektivsatsing, kutt i kommunal ekstravaganse og økt statlig andel av finansieringen av byvekstavtaler.

Etter det NTB forstår, skal det være Venstre som har størst problemer med det som nå ligger på bordet.

Andre håper imidlertid Frps møte søndag blir en realitetsorientering, hvor partiet nedjusterer sine krav, innser at man har spent buen for høyt og skjønner at Granavolden-plattformen, hvor alle partiene hadde sine seirer, ligger fast.

Frps krav før forhandlingene var å stoppe nye bypakker, endre nullvekstmålet, slette bompengegjeld, kutte kostnader i eksisterende bypakker, stille strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter når staten bidrar med penger til byområdene, og si nei til veiprising.

Staten tar i år inn omkring 13 milliarder kroner i bompenger. Hvor stort beløpet blir neste år, må regjeringspartiene bli enige om på budsjettkonferansen 28.–29. august.

(©NTB)