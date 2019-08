Politiet mener Manshaus' forklaring styrker deres teorier

innenriks

Hovedtemaene i avhøret lørdag var funn på drapsåstedet på Eiksmarka og reiseruten fra Eiksmarka til Al-Noor-moskeen sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby da han møtte pressen etter lørdagens avhør.

Politiet har tidligere opplyst at de har to hovedteorier for hvorfor 21-åringen valgte å ta livet av sin 17-år gamle stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.

Den ene teorien er at Ihle-Hansen oppdaget hva broren var i ferd med å gjøre og forsøkte å stoppe ham. Den andre teorien er at drapet er direkte knyttet opp mot rase.

Stesøsteren ble adoptert fra Kina da hun var to år gammel.

– Ønsket å skremme muslimer

Kraby sier at fredagens avhør inneholdt en svært detaljert forklaring fra siktede som gjorde at politiets teorier er styrket, også detaljer i avhøret lørdag styrket teoriene, ifølge politiadvokaten.

– Hvilken teori som er styrket kan jeg ikke gå inn på nå. Det er funnet ting på åstedet som er verdifulle for oss. Det gjelder for så vidt begge teoriene, sier Kraby til NTB.

Til Aftenposten sier Kraby at Manshaus' forklaring har styrket politiets teori om motivet bak angrepet i moskeen.

– Han har forklart at det var knyttet til religion, et ønske om å skremme muslimer i Norge, sier Kraby.

Motivet for både drapet i boligen på Eiksmarka og skytingen ved Al-Noor-moskeen var noe som kort ble tatt opp i avhøret lørdag, ifølge politiadvokaten.

Pause søndag

Oslo politidistrikt opplyste ved 16.15-tiden at lørdagens avhør var avsluttet. Avhøret startet rundt klokken 12.

– Manshaus er rolig og forklarer seg i store trekk i det vi kaller fri forklaring og uten at vi trenger å stille spørsmål, sier Kraby.

Skyldspørsmålet er ifølge politiadvokaten noe som ikke har vært tema i avhørene hittil, men Manshaus sagt seg villig til å forklare seg videre i flere avhør til uka. Søndag blir det pause.

Den draps- og terrorsiktede 21-åringen har sagt at han vil vente med å ta stilling til om han vil godta en såkalt judisiell vurdering.

Forklarte seg om nettaktivitet

Rundt 50 politifolk etterforsker drapet på Ihle-Hansen og angrepet på Al-Noor-moskeen. En sentral del av etterforskningen skjer på ulike forumer og kanaler på internett. 21-åringen forklarte seg om sin nettaktivitet fredag, opplyser Kraby.

Manshaus er, tillegg til drapet på Ihle-Hansen, siktet for terror etter at han sist lørdag tok seg inn i Al-Noor-moskeen på Skui i Bærum og løsnet skudd.

Mandag ble Manshaus varetektsfengslet i fire uker, hvorav to uker i full isolasjon, i tillegg til medieforbud og brev- og besøksforbud.

(©NTB)