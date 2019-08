Solberg: – Vi jobber med løsninger om bompenger og statsbudsjettet

innenriks

– Vi jobber for å finne løsninger og forankre saker både om bompenger og statsbudsjettet. At Frp konsulterer sitt landsstyre, er en helt naturlig prosess i dette, sier Solberg i en kommentar til NTB sent fredag kveld.

Regjeringens høstkonferanse om statsbudsjettet for 2020 holdes 28.–29. august.

Fredag kveld ble det kjent at Frp har innkalt til ekstraordinært landsstyremøte for å orientere partiet om status i samtalene mellom de fire regjeringspartiene om bompenger.

Lederne for Høyre, Frp, Venstre og KrF har siden starten av juni samtalt om lettelser i bilistenes bompengeutgifter. Prosessen ble utløst av et bompengeopprør i Frp. Samtalene er ikke i mål, men under Arendalsuka kom det signaler om at de går mot slutten.

(©NTB)