Manshaus avhøres fredag ettermiddag

21-åringen har til nå benyttet seg av retten til ikke å avgi forklaring, og han har også motsatt seg å bli observert av rettspsykiater.

Torsdag kveld ble det kjent at den terrorsiktede likevel ønsker å snakke med politiet. Avhøret vil skje fredag ettermiddag, ifølge mannens forsvarer, advokat Unni Fries, til Dagbladet.

Manshaus er siktet for terror og for drapet på sin stesøster Johanne Ihle-Hansen (17). Mandag ble 21-åringen varetektsfengslet i fire uker, hvorav to i full isolasjon, i tillegg til medieforbud og brev- og besøksforbud. 21-åringen erkjenner ikke straffskyld.

Rundt 50 politifolk etterforsker drapet på Ihle-Hansen og angrepet på Al-Noor-moskeen, hvor Manshaus lørdag gikk inn og løsnet skudd.

