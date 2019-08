Ingen bomløsning før nytt krisemøte i Frp søndag

innenriks

– Vi har besluttet å samle landsstyret for å gi en oppdatering om status i forhandlingene om bompenger, sier statssekretær Atle Simonsen (Frp) i Finansdepartementet til NTB.

Det var avisen Nordlys som først omtalte saken. Per-Willy Amundsen, som er stortingsrepresentant for Troms og landsstyremedlem i Frp, sier til avisen at regjeringsdeltakelse er tema for møtet.

– Det er det som ligger i potten, sier han.

Simonsen har ingen kommentar til Amundsens uttalelse.

Frps representanter fra Troms og Finnmark krever bompengefri E8 for å stemme for å fortsette i regjering, ifølge Nordlys.

– Ingen løsning

Noen løsning på bompengeforhandlingene mellom de fire regjeringspartiene var imidlertid ikke klar fredag, får NTB bekreftet fra regjeringskilder.

For at det skal kunne skje, må ikke bare Frp, men også Venstre være fornøyd med et sluttresultat. Venstre har gjennom hele prosessen stått knallhardt på at regjeringserklæringen ikke kan reforhandles.

Etter det NTB forstår, skal det være Venstre som har størst problemer med det som nå ligger på bordet.

– Vi jobber for å finne løsninger og forankre saker både om bompenger og statsbudsjettet. At Frp konsulterer sitt landsstyre, er en helt naturlig prosess i dette, sier Solberg i en kommentar til NTB.

Statsministeren besøker i helgen Nordland og Troms.

NTB lyktes fredag kveld ikke å komme i kontakt med Venstre-leder Trine Skei Grande. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ønsker ikke å kommentere saken.

«Orientere om status»

Det ekstraordinære landsstyremøtet holdes på Frps partikontor søndag klokken 13.

– Betyr dette at forhandlingene om bompenger mellom regjeringspartiene er sluttført?

– Det er for tidlig å si, sier Simonsen.

– Men er det gjort fremgang i forhandlingene?

– Vi har bestemt oss for å orientere landsstyret om status, sier statssekretæren, som er partileder Siv Jensens nære rådgiver.

Jensen har gjentatte ganger tidligere sagt at hennes fokus ikke er regjeringsdeltakelse eller ikke, men å vinne fram i forhandlingene.

Regjeringspartiene har siden starten av juni samtalt om lettelser i bilistenes bompengeutgifter. Prosessen ble utløst av et bompengeopprør i Frp og velgerflukt til Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

Lekkasjer

Til Venstres misnøye lekket punkter fra forhandlingene ut i Aftenposten sist uke. Ifølge avisen er de mest sentrale punktene i forhandlingene nye bevilgninger til nedbetaling av bompengegjeld, økt kollektivsatsing, kutt i kommunal ekstravaganse og økt statlig andel av finansieringen av byvekstavtaler.

Det jobbes også for å strippe alle prosjekter for tegn på luksus, samt å gi bompengeutgiftene en bedre sosial profil ved å skjerme småbarnsfamilier og innføre skattefradrag for bompengeutgifter.

Frps krav i forkant av forhandlingene var å stoppe nye bypakker, endre nullvekstmålet, slette bompengegjeld, kutte kostnader i eksisterende bypakker, stille strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter når staten bidrar med penger til byområdene, og si nei til veiprising. Kravene ble fremsatt på et ekstraordinært landsstyremøte i begynnelsen av juni.

Staten tar i år inn omkring 13 milliarder kroner i bompenger. Hvor stort beløpet blir neste år, må regjeringspartiene bli enige om på budsjettkonferansen 28.–29. august.