Høyre-representant: Vi trenger en handlingsplan mot muslimhat

innenriks

– Vi trenger en egen handlingsplan mot muslimhat for å få problemstillingen høyt på dagsorden, sier stortingsrepresentant Mudassar Kapur (H) til Vårt Land.

Lørdag 10. august like etter klokken 16 ble det meldt om skyting i Al-Noor-moskeen på Skui i Bærum. Ingen ble alvorlig skadd i angrepet. 21 år gamle Philip Manshaus ble pågrepet og er siktet for terror, samt å ha drept sin 17 år gamle stesøster.

En egen handlingsplan mot muslimhat har vært etterlyst i lengre tid fra Islamsk Råd Norge (IRN). De har uttalt at dagens eksisterende handlingsplan mot rasisme og diskriminering ikke er god nok når det kommer til å beskytte en minoritet som muslimer.

– Negativ utvikling

Kapur trekker fram at muslimhat blir stadig vanligere i Norge.

– Utviklingen går raskt i negativ retning, særlig på nettet. Vi ser netthets, falske nyheter og nettofora som spyr ut fordommer, hat og myter. Disse holdningene sprer seg så videre i samfunnet, sier Kapur.

Stortingsrepresentanten foreslår en rekke konkrete tiltak som bør inngå i en handlingsplan. Kapur mener alle politidistrikter bør registrere muslimhat som motiv for hatkriminalitet, at det jevnlig bør gjennomføres holdningsundersøkelser og at forskningsprogrammer om muslimhat i Norge bør både etableres og forsterkes.

Solberg åpen for handlingsplan

Statsminister Erna Solberg (H) uttalte tidligere denne uken at hun er åpen for en egen handlingsplan mot muslimhets, men regjeringen har ikke tatt noen endelig beslutning.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har stilt seg avventende og er ikke overbevist om at mann trenger nok en handlingsplan spesifikt mot muslimhat.

Onsdag ble det arrangert en markering mot muslimhat og terror utenfor Stortinget i Oslo.

(©NTB)