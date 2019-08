BT: Idrettsdommer erkjenner seksuell omgang med barn

innenriks

Ifølge avisa er det gjennomført to avhør av siktede, som har sittet i varetekt siden han ble pågrepet 8. juli i år. I avhørene skal han ha erkjent seksuell omgang med barn under 16 år og besittelse av bilder som seksualiserer barn.

Den siktede er en mann i slutten av 20-årene og har hatt en relativt sentral rolle i fotball- og håndballmiljøet blant ungdom i Bergen. I tillegg til å dømme kamper hvor barn og unge har spilt, har han holdt dommerkurs og hatt oppfølging av unge fotballdommere.

Hadde politiattest

Politiet mener det er gjennom denne aktiviteten i idrettsmiljøet han har kommet i kontakt med unge gutter.

– Vi etterforsker også om han har utnyttet sin posisjon som dommer til å skaffe seg seksuell omgang, også overfor personer over 16 år, den seksuelle lavalder, sa påtaleansvarlig Christine Møen Wisløff under en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Mannen er siktet for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år, for å ha utvist seksuelt krenkende atferd og for å ha produsert framstillinger av seksuelle overgrep eller bilder som seksualiserer barn og unge.

Mannen var tidligere ustraffet og hadde politiattest.

Anmeldt av NFF

Idrettsdommeren ble pågrepet etter at politiet mottok en anmeldelse fra Norges Fotballforbund og en ung gutt. Ifølge BT var det fotballkretsen lokalt som anmeldte saken.

– Først og fremst er dette en trist sak for de eventuelt berørte, men også for idretten generelt, sier Knut Berge, daglig leder i Norges Fotballforbund Hordaland, til Bergensavisen.

– Nå er det viktig for oss å være tilgjengelige for våre medlemmer og ta fortløpende vurderinger av hvordan vi skal håndtere dette videre, tilføyer han.

Får Kripos-hjelp

Den siktede og de fornærmede har tilhold i Bergen, men politiet undersøker om mannen også kan ha forgrepet seg på gutter andre steder i landet.

Ifølge BA får politiet bistand fra Kripos i saken.

Det har ikke lyktes verken NTB, BT eller BA å komme i kontakt med siktedes forsvarer.

