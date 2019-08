Mann erkjenner bortføring av 14-åring i Drammen

innenriks

Mannens forsvarer, Anders Green, sier til VG at mannen erkjenner straffskyld.

– Han er veldig lei seg og skamfull for det han har påført fornærmede, og han er forberedt på å samarbeide og ta ansvar, sier Green.

En annen mann er siktet for medvirkning til frihetsberøvelse. Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen.

Varetektsfengsling

De to fremstilles for varetektsfengsling torsdag. Politiet har bedt om fire uker for begge to.

Både mennene og gutten er avhørt.

– Gutten har gitt en grundig beskrivelse som vi nå sjekker opp mot annen informasjon i saken, sier politiadvokat Kjell Are Strøm i Sørøst politidistrikt.

Mennene er i 30-årene og fra Drammens-området. De ble stanset av politiet i Tranby i Buskerud klokken 16.45 tirsdag med den 14 år gamle gutten i bilen.

Meldt savnet

Guttens foresatte meldte ham savnet i 12-tiden tirsdag. Han hadde ventet i bilen mens en av de foresatte var inne i en butikk. Da den foresatte kom ut igjen, var bilen og gutten borte.

Politiet jobber nå med å undersøke hva som har skjedd i de nær fem timene før mennene ble pågrepet.

– Mennene har hatt gutten med seg i flere timer, og de har vært på flere steder. Dette må vi nå bruke tid på å kartlegge, sier Strøm.

Mannen som har erkjent straffskyld, er også siktet for grovt ran. Han skal lørdag ha truet en kvinne til å kjøre til en minibank for å ta ut penger. Kvinnen klarte å komme seg unna og varslet politiet.

(©NTB)