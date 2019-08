Idrettsdommer siktet for seksuelle overgrep mot flere gutter

innenriks

– Vi har så langt identifisert flere fornærmede og jobber nå med å kartlegge om det kan være enda flere. Alle de fornærmede i saken er unge gutter som var i tenårene da de straffbare forholdene fant sted, sa etterforskningsleder Andreas Lervik i Vest politidistrikt på en pressekonferanse i Bergen torsdag ettermiddag.

Han vil ikke tallfeste antall fornærmede ytterligere.

Den siktede er en mann i slutten av 20-årene, som har hatt en relativt sentral rolle i fotball- og håndballmiljøet blant ungdom i Bergen. I tillegg til å dømme kamper hvor barn og unge har spilt, har han hatt dommerkurs og oppfølging av unge fotballdommere.

Politiet mener det er gjennom denne aktiviteten i idrettsmiljøet han har kommet i kontakt med unge gutter.

– Vi etterforsker også om han har utnyttet sin posisjon som dommer til å skaffe seg seksuell omgang, også overfor personer over 16 år, den seksuelle lavalder, sa påtaleansvarlig Christine Møen Wisløff.

Leter etter flere ofre

Mannen er siktet for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år, for å ha utvist seksuelt krenkende atferd og for å ha produsert framstillinger av seksuelle overgrep eller bilder som seksualiserer barn og unge. Den siktede og de fornærmede har tilhold i Bergen, men politiet undersøker om mannen også kan ha forgrepet seg på gutter andre steder i landet.

Pågripelsen i slutten av juni skjedde etter at politiet fikk en anmeldelse mot mannen fra Norges Fotballforbund og en ung gutt. Mannen har sittet varetektsfengslet siden da.

– Siktede er avhørt flere ganger og samarbeider godt med politiet, sier Lervik.

Forsvareren, advokat Bertil Rønnestad, har ikke besvart NTBs spørsmål om hvordan hans klient stiller seg til siktelsen og hva det innebærer at han samarbeider med politiet.

Seksualisert bildemateriale

Lervik ber folk med relevant informasjon kontakte politiet. Han opplyser at det er etablert et apparat til å ta imot henvendelser fra eventuelle nye fornærmede i idrettsmiljøet nå som spiller- og dommergruppene etter hvert samles etter sommerferien.

– Etterforskningen er fortsatt i en innledende fase. Dette er en type sak som er ressurs- og tidkrevende å etterforske, sier Lervik.

Blant annet er det gjort omfattende databeslag – blant annet chattelogger og bildemateriale – som skal gjennomgås. Ifølge Bergensavisen er han siktet for gjentatte ganger å ha skaffet seg tilgang til ulovlig materiale som seksualiserer barn.

Siktelsen gjelder handlinger begått både før og etter den nye straffeloven i 2015, skriver avisen.