Rapport: Store konsekvenser dersom dagens spillmonopol avvikles

innenriks

Rapporten er utarbeidet av Oslo Economics på oppdrag fra ExtraStiftelsen og Norges idrettsforbund, skriver VG.

Dagens spillmonopol innebærer at pengespill organiseres av Norsk Tipping og Norsk Rikstoto. Modellen utfordres imidlertid jevnlig av aktører som vil innføre flere tilbydere av pengespill her til lands gjennom en såkalt lisensmodell.

Den ferske rapporten peker på ulike konsekvenser dersom spillmonopolet avvikles til fordel for en lisensmodell.

– Vi konkluderer med at enerettsmodellen fungerer godt, og at en lisensmodell vil medføre betydelig risiko for økt omfang av problemspilling og reduserte bidrag til frivillige og ideelle virksomheters arbeid, sier seniorpartner Asbjørn Englund i Oslo Economics i en pressemelding.

Blant funnene i rapporten er at frivilligheten risikerer å tape 1,3 milliarder kroner i året. Dersom en lisensmodell medfører mer pengespill i Norge, eller en vridning i retning av kasinospill, vil flere nordmenn få problemer med spillavhengighet, ifølge rapporten.

Idrettspresident Berit Kjøll kommenterte rapporten under Arendalsuka onsdag formiddag.

– Å velge en lisensmodell betyr i praksis å velge bort en modell som fungerer, i bytte mot en modell med høyst usikkert utfall for mottakerne av overskuddet og for risikospillerne. Den gamblingen har verken overskuddsmottakerne eller samfunnet råd til, sa idrettspresidenten, ifølge VG.

(©NTB)