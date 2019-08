Leteaksjon etter tysk mann ved Preikestolen

innenriks

Politiet frykter noe skal ha skjedd.

– Når det har blitt mørkt og man ikke får kontakt på telefon, er vi redde for at det kan ha tilstøtt ham noe. Det kan være sykdom, fall eller hva som helst, sier operasjonsleder Brit Randulf i Sørvest politidistrikt til VG.

Mannen forlot Preikestolhytta rundt klokken 13.30 og skulle returnere til samme sted. Ifølge politiet skulle turen han bega seg ut på ta omtrent seks timer.

Det var en halvtime før midnatt rundt sju grader på fjellet. Til VG sier Randulf at mannen er godt kledd og fjellvant, men at det er et kupert terreng.

Norsk Folkehjelp, Speiderne, Røde Kors og Norske redningshunder deltar i søket. I tillegg har Hovedredningssentralen (HRS) i Sør-Norge sendt et helikopter til stedet.

– Mørket er ingen hindring for Sea King, så vi vil søke fra luften utover natten om nødvendig, sier redningsleder Cecilie Øversveen ved HRS til Stavanger Aftenblad.

(©NTB)