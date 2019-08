Fortsatt rødt nivå for Veslemannen

innenriks

Nivået ble hevet til rødt mandag kveld. Dette var basert på økte bevegelser, samt varsel om nedbør. I sin morgenrapport onsdag morgen opprettholder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) faren på det aller høyeste nivået.

Det kom 22 millimeter nedbør i løpet av tirsdagen, og hastighetene fortsatte å øke med nedbøren som kom.

Har avtatt noe

– Det har blitt registrert jevnt med steinsprang fra lytteposten til Sivilforsvaret og også på våre måleinstrumenter. Siden i natt har bevegelsene avtatt noe, dette i takt med at nedbøren har stoppet opp. Det er fremdeles store bevegelser i fjellpartiet, melder NVE.

Hastighetene er onsdag morgen mellom 15 og 20 centimeter per døgn i øvre og midtre del og rundt 5 centimeter per døgn i nedre del. Tirsdag var bevegelsen i øvre del oppe i 37 centimeter per døgn.

Evakuert for 15. gang

Veslemannen er en relativt liten, men svært aktiv del av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Som alltid ved rødt farenivå, er beboerne under fjellpartiet evakuert. Dette er 15. gang beboerne evakueres.

Fjellpartiet har et volum på 120.000–180.000 kubikkmeter, noe som utgjør rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen. Fjellet er 1.294 meter høyt og ligger på vestsiden av Romsdalen i Rauma kommune.

Det har blitt kontinuerlig overvåket siden 2009, først av Åknes/Tafjord Beredskap IKS, så av NVE fra 2015.

