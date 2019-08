17 tidligere statsråder krever at regjeringen henter Syria-barna hjem

innenriks

Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) befinner det seg rundt 40 norske barn i Syria.

Myndighetene har tidligere hentet hjem foreldreløse barn, men vil ikke hente foreldre som har vært medlemmer av ekstremistgruppen IS, tilbake til Norge.

Nå har Redd Barna og 17 tidligere statsråder sendt et opprop til statsminister Erna Solberg (H) der de krever at norske barn får komme til Norge, skriver NRK.

«Vi er svært bekymret for den kritiske situasjonen barna befinner seg i. Vi oppfordrer regjeringen på det sterkeste til å snarlig hente hjem de norske barna og deres mødre som ber om hjelp», står det i oppropet.

Initiativtaker og tidligere utenriksminister Knut Vollebæk fra KrF sier at situasjonen er kritisk:

– De som har vært inne i Syria og vurdert forholdene for barna, mener at situasjonen i leirene er så forferdelig at både barna og de voksne kan dø, sier Vollebæk.

Statssekretær Audun Halvorsen i UD svarer at det er uaktuelt å hente barna hjem.

– Spørsmålet om voksne fremmedkrigere som da er i følge med disse barna, reiser en lang rekke problemstillinger. Det handler om sikkerhetsvurderinger og juridiske spørsmål, sier han.

De tidligere statsrådene som har skrevet under på oppropet er:

* Kjell Magne Bondevik (KrF), tidligere statsminister, utenriksminister, og kirke- og undervisningsminister.

* Helen Bjørnøy (SV), tidligere miljøvernminister.

* Odd Einar Dørum (V), tidligere justisminister og samferdselsminister.

* Laila Dåvøy (KrF), tidligere barne- og familieminister og arbeids- og administrasjonsminister.

* Anne Enger (Sp), tidligere kulturminister.

* Hilde Frafjord Johnson (KrF), tidligere utviklingsminister.

* Kari Gjesteby (Ap), tidligere handelsminister og justisminister.

* Bjørn Tore Godal (Ap), tidligere forsvarsminister, utenriksminister, og handelsminister.

* Kirsti Kolle Grøndahl (Ap), tidligere kirke- og undervisningsminister og utviklingsminister.

* Åslaug Marie Haga (Sp), tidligere olje- og energiminister, kommunal- og regionalminister, og kulturminister.

* Ellen Horn (Ap), tidligere kulturminister.

* Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), tidligere sosialminister, kommunal- og regionalminister, og samferdselsminister.

* Eldbjørg Løwer (V), tidligere forsvarsminister, og arbeids- og administrasjonsminister.

* Victor Norman (H), tidligere arbeids- og administrasjonsminister.

* Tove Strand (Ap), tidligere sosialminister og arbeids- og administrasjonsminister.

* Sissel Rønbeck (Ap), tidligere forbruker- og administrasjonsminister, miljøminister og samferdselsminister.

* Knut Vollebæk (KrF), tidligere utenriksminister.

