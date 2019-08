Krisemåling for Frp og Ap på Arendalsukas åpningsdag

innenriks

Arbeiderpartiet får sin laveste oppslutning noen gang på TV 2s siste kommunevalgbarometer, mens Senterpartiet får den høyeste oppslutningen.

– Det er langt under den ambisjonen vi har. Det er tidlig i valgkampen. Den begynner nå. Vi skal være til stede i alle de debattene og kommunene som er, for å kjempe for de sakene vi har snakket om, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB etter debatten mandag kveld.

Sammenligner man med resultatet ved forrige kommunevalg, ligger Ap an til å gå tilbake med 10 prosentpoeng. Så stor nedgang har aldri skjedd før i et norsk kommunevalg, ifølge TV 2.

Ensakspartier og raseri

Partiet får en oppslutning på 23,0 prosent på augustmålingen, en tilbakegang på 2,6 prosentpoeng fra forrige måling i juli. Et slikt resultat vil være Arbeiderpartiets dårligste kommunevalg noensinne.

– Hva er årsaken til at det går så dårlig?

– Det kan jeg ikke si på en-to-tre her nå, sier Støre, før han likevel kommer med følgende analyse:

– Det har kommet opp ensakspartier som har fått støtte, men de ser ut til å gå ned nå. Det er et raseri i mange norske distrikter som jeg tror Senterpartiet appellerer til. Vi må finne løsningene, det holder ikke bare å fokusere på raseriet. Så skal vi drive en god valgkamp med gode saker.

Heller ikke Frp har blitt målt lavere enn nå på TV 2s kommunemålinger. Partiet får en oppslutning på 6,3 prosent, en tilbakegang på 1,3 prosentpoeng fra juli, mye på grunn av fremgangen til Folkeaksjonen nei til mer bompenger i mange kommuner.

– Måling er måling, sier en ordknapp Frp-leder Siv Jensen til NTB.

Sp jubler videre

Senterpartiet går mest fram på målingen og ligger an til å nær doble oppslutningen om man sammenligner med resultatet på 8,5 prosent i forrige kommunevalg. Partiet får en oppslutning på 16,0 prosentpoeng på målingen, en framgang på 2,3 prosentpoeng siden juli.

– Jeg tror det er fordi vi er det tydeligste alternativet til regjeringen når det gjelder å utvikle hele Norge og det å ha tjenester nær folk, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Han viser til politireformen, kommunesammenslåinger og debatt om ambulanser som noen eksempler.

Høyre er det eneste av regjeringspartiene som går fram på målingen, med 1,1 prosentpoeng, og ender med 20,6 prosent.

For de øvrige partiene er oppslutningen som følger på målingen (endring siden juli i parentes): SV: 7,3 prosent (+1,5 prosentpoeng), MDG: 7,0 (+0,8), Rødt: 5,1 (0), KrF: 3,4 (-0,3), Venstre: 2,9 (-0,9), FNB: 3,4 (-0,1), andre: 5,1 (-0,3).

