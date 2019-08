Boligsalget gikk opp i andre kvartal

innenriks

Boliger i borettslag økte med fire prosent, og i alt ble 8.500 boliger tinglyst i borettslag, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den samlede kjøpesummen for disse boligene var 22 milliarder kroner. Gjennomsnittsprisen per bolig lå på 2,6 millioner kroner, hvorav fellesgjeld utgjorde 344.000 kroner per omsetning.

Den høyeste gjennomsnittsprisen var i hovedstaden – med 3,7 millioner kroner.

Salget av selveierboliger steg med to prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor. Det ble tinglyst 22.700 omsetninger av fast eiendom, og den samlede verdien av boliger omsatt i fritt salg var 89 milliarder kroner.

Gjennomsnittsprisen var på 3,9 millioner kroner per omsetning, mens gjennomsnittet i Oslo var 6,8 millioner kroner. I Akershus var det 5,2 millioner kroner.

(©NTB)