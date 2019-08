Politiet har videoopptak som Manshaus tok i moskeen

innenriks

Det opplyste politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Opptaket ble gjort med et GoPro-kamera, men politiet vil ikke kommentere innholdet.

– Det tok opp videofilm og har gitt oss viktige beviser, sier Kraby.

Ikke funnet direktesending

Den 21-årige skal ha planlagt en direkteoverføring av angrepet på nett.

– Vi har søkt etter livestreamen, men har ikke funnet noen holdepunkter for at det skal ha vært aktivt ute på nett, utdyper politiadvokaten.

Den siktede skal ha hatt på seg flere våpen under angrepet på moskeen Al-Noor Islamic Centre lørdag. Så langt politiet har funnet ut, er det grunn til å tro at flere av dem er lovlig registrert.

– Politiet kunne gjort mer

Oslo politidistrikt ble kontaktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om den nå draps- og terrorsiktede mannen i fjor sommer. Visepolitimester Bjørn Vandvik vedgår at politiet kunne gjort mer for å forhindre saken.

– Politiet kontaktet ikke siktede eller familiemedlemmer da de mottok bekymringsmeldingen i fjor sommer. De kunne gjort noe mer, men det er også krevende å følge opp disse sakene. Vi vet ikke alltid om vi treffer, men her vurderte vi da at det ikke var grunn til å følge opp noe mer, sier visepolitimesteren.

Ringte uten simkort

Politiet mottok den første meldingen om angrepet på moskeen klokka 16.07 lørdag ettermiddag.

– Telefonen det ble ringt fra, manglet simkort, og derfor tok det noe lenger tid før operatøren kunne klarlegge hvor det ble ringt fra, forklarer visepolitimesteren overfor NTB.

Klokka 16.12 sendte politiet patruljer av gårde til stedet, i første omgang åtte stykker. De første politifolkene var på stedet klokka 16.27, og ganske raskt etterpå ble 21-åringen pågrepet.

– Vi har alltid et mål om å være raskt på pletten, men her var det et behov for å avklare hvor det ble ringt fra og hva som var skjedd. Ideelt sett skulle vi selvsagt ha vært der raskere, sier visepolitimester Vandvik.

Han sier det er vanskelig å gi et nøyaktig tidsanslag, men viser til politiets mål om at 80 prosent av oppdragene skal ha en responstid på under 10 minutter.

