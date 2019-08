Ordføreren: – Høyreekstreme enkeltindivider registrert i Bærum

innenriks

Ledelsen i Bærum kommune satt mandag formiddag i krisemøte i rådhuset etter moskéskytingen og drapet på en 17 år gammel jente lørdag. 21 år gamle Philip Manshaus, som er født og oppvokst i kommunen, er siktet for terrorhandling og for drapet på jenta som var stesøsteren hans.

– Politiet sier at dette var en solohandling. Når det gjelder miljøer, har vi kartlagt og jobber med det. Vi har ikke et befestet høyreekstremt miljø i Bærum, men vi har noen enkelttilfeller. Kommunen er i tett dialog med PST og politiet omkring miljøer, som alle kommuner i landet er. Og dette er et tema på våre dialogmøter med politiet, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) til NTB rett etter krisemøtet.

Tre menigheter

Deler av ledelsen i kriseteamet i Bærum kommune var med på møtet. Mangfoldsansvarlig, skolesjefen, beredskapsleder, samt politisk og administrativ ledelse gikk gjennom det tragiske døgnet. Kommunen setter nå i gang tiltak for de muslimske menighetene, skolene og den involverte familien.

I Bærum er det tre store muslimske menigheter.

– De kjenner veldig på det de opplever som et tøft offentlig ordskifte mot muslimene i Bærum. Det gjelder ikke bare muslimer, det gjelder også andre religiøse minoriteter. Menighetene skal ikke gå og være engstelige for hva som kan skje. Vi skal høre hva de ønsker seg for å fysisk trygge moskeene og ha en dialog med politiet om dette, sier ordfører Krog.

I tillegg arbeides det med skolene, som har planleggingsdager denne uken, og nærmiljøet på Eiksmarka der den drepte 17 år gamle jenta og den terrorsiktede og drapssiktede 21-åringen bodde.

– Det er for mye hat og for mye sterke ord. Både i den offentlige debatten og på nett. Og i Bærum vil vi prioritere dette etter denne tragiske hendelsen. Vi har også et ansvar for hvordan vi omtaler hverandre som medmennesker i hjemmene og ved middagsbordet, understreker hun.

Nærmiljøet

Søndag kveld åpnet Eiksmarka kirke for folk i nærmiljøet som ville møtes, og over hundre mennesker møtte opp. Kommunen arbeider nå også for å åpne ungdomsklubben på Østerås som kan være et møtested.

Mandag klokken 13 startet fengslingsmøtet for 21-åringen. Påtalemyndigheten ba om fire ukers varetektsfengsling, hvorav to uker i full isolasjon.

Manshaus' forsvarer, advokat Unni Fries, opplyser at 21-åringen ikke erkjenner straffskyld, og at han heller ikke vil forklare seg i retten i forbindelse med fengslingen.

