Jensen: – Vedum er kongen av eiendomsskatt. Vedum: – Jensen er dronningen.

– Ni av ti kommuner der Senterpartiet har ordføreren, har enten økt eller innført eiendomsskatt, sa Jensen under duellen på TV 2 som gikk direkte fra Arendalsuka mandag kveld.

Frp-leder og finansminister Siv Jensen mener mange kommuner snor seg unna nye regler fra regjeringen om makssats på eiendomsskatt, blant annet ved å drive retaksering av eiendommer.

Senterpartileder Vedum slo tilbake. Han viste til at eiendomsskatten på bolig var på 3,7 milliarder kroner da Jensen ble finansminister, men at den nå er på 7,4 milliarder kroner.

– Det er de harde fakta, Siv Jensen, enten du liker det eller ikke. At eiendomsskatten på bolig er dobbelt så høy nå som da du overtok. Når du er så frimodig på kalle meg konge, da er det ingen tvil om hvem som er den store dronningen, sa han.

Jensen påpekte at eiendomsskatten fastsettes lokalt.

– Vi har fattet beslutninger om at den skal skrenkes inn. Da bør du fortelle dine ordførere at de skal slutte å sno seg rundt de vedtakene Stortinget har gjort, og ha litt respekt for folks lommebøker, sa hun.

Vedum sier at Senterpartiet ønsker at eiendomsskatten på bolig skal være lavest mulig, og at de ønsker mer penger til kommunene slik at de skal ha råd til å kutte den.

– Vi må ha en kommuneøkonomi som gjør at det ikke blir sånn at hvis du kutter i eiendomsskatt, så må du kutte i sykehjemsbudsjettet. Regjeringen har gjort en bevisst vridning, og spesielt mange distriktskommuner har tapt mye med dagens regjering, sier han.

Senere mandag kveld møtes alle partilederne til debatt på NRK.

