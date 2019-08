Politiet setter inn ekstra ressurser rundt Eid-feiringen

innenriks

Fra lørdag kveld og fram til søndag formiddag skal alle politifolk i Oslo politidistrikt være bevæpnet i forbindelse med Eid-feiringen, opplyste politiet på en pressekonferanse lørdag kveld. Politiet skal vurdere søndag om bevæpningen skal forlenges.

De setter også inn ekstra beredskap i forbindelse med Eid-feiringen.

– Dette er for at alle som feirer skal være så trygge som mulig, sa politiinspektør Jan Eirik Thomassen på pressekonferansen.

Han opplyser videre at de er kjent med at det er ventet å komme mange mennesker på de ulike arrangementene søndag, og at de er i dialog med ulike moskeer i politidistriktet i forbindelse med skyteepisoden lørdag.

