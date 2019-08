Politiet om båtulykken i Namsos: – Det vil ta tid å finne årsaken

innenriks

– I etterkant av båtulykken i Namsenfjorden natt til torsdag forrige uke er det iverksatt etterforskning og flere undersøkelser. Vi kan ikke si noe foreløpig om hva ulykken skyldes. Det vil ta tid, heter det i en pressemelding fra Trøndelag politidistrikt mandag.

Det vil ifølge politiet ta rundt tre måneder før de endelige obduksjonsrapportene er klare. I tillegg vil det ta rundt ett år før den endelige rapporten fra Havarikommisjonen er ferdigstilt.

Politiet undersøker parallelt flere tekniske aspekter ved båten. Det inkluderer kartplotter, styringssystem og andre tekniske innretninger.

– Det er viktig å se resultatet av disse undersøkelsene i sammenheng med de øvrige, og vi vil gi en samlet vurdering når disse er på plass, heter det i pressemeldingen.

Havarikommisjonen og kriminalteknikere hadde fredag undersøkt ulykkesstedet og båten etter ulykken. Parallelt ble det gjort etterforskning på skjæret der båten ble funnet, og det ble satt i gang undersøkelser for å avklare hendelsesforløpet og årsaken.

Kjæresteparet Ingrid Aune (33) og Eivind Olav Kjelbotn Evensen (43) døde etter at fritidsbåten de satt i, havnet på et skjær utenfor Namsos natt til torsdag. Evensen ble erklært død ved ankomst til sykehuset, mens politiet torsdag ettermiddag opplyste at også Aune var død.

