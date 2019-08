Gratis kjernetid i barnehagen utvides i takt med økende makspris

innenriks

Fra 1. august ble ordningen med gratis kjernetid i barnehage utvidet til toåringer. 46.500 barn har nå rett på gratis kjernetid.

– Det betyr at flere barn får mulighet til å delta i fellesskapet samtidig som foreldrene får mulighet til å delta i arbeidslivet. Bra for barn, foreldre og familien, sier Venstres leder og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande til NTB i en epost.

Hun understreker at gratis kjernetid i barnehagen er et viktig tiltak for å forebygge fattigdom og utenforskap.

– Vi har gradvis styrket ordningen fordi dette er blant regjeringens hovedsatsinger.

Benytter seg ikke av tilbudet

Et betydelig antall familier som kunne fått gratis barnehageplass, benytter seg ikke av tilbudet. En grunn kan være at ordningen er for lite kjent, mener statsråden.

– Det er viktig at foreldre kjenner til ordningene for redusert foreldrebetaling. Derfor har vi også videreført kommunenes rammetilskudd for aktivt informasjons- og rekrutteringsarbeid, sier Skei Grande.

Makspris på 3.000 kroner

Samtidig med at gratis kjernetid-ordningen har blitt utvidet, har også maksprisen for barnehageplass steget. 1. august bikket barnehageprisen for første gang 3.000 kroner.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre er kritisk til den nominelle prisøkningen de siste årene, som han mener er større enn kostnadsveksten i kommunene skulle tilsi, og han sier at regjeringen lar småbarnsfamiliene i stikken.

– Barnehageprisen passerer 3.000 kroner for første gang siden maksprisen ble innført. Det sparer regjeringen 65 millioner kroner årlig på. Det er nok til å betale for årets kutt i formuesskatten til færre enn 360 av Norges rikeste, sier Støre til NTB.

