Samler bønder i Norge og Norden for å redde humlene

– I det nye nordiske humleprosjektet vårt er det bøndene i de ulike landene som er hovedaktører for å sikre humlenes levekår i tiden framover, sier styreleder i La Humla Suse, Toril Mentzoni, til Nationen.

På forsommeren var fagfolk fra hele Norden og deler av Baltikum samlet på Vikersund i Buskerud i et nytt humleprosjekt som skal gå over fire år. Der ble det lagt strategier og planer for praktiske tiltak i de ulike landene. Samtlige land har de samme utfordringer med at humlene har mistet sitt habitat ettersom landbruksarealet minker.

– Landbruket har forandret våre kulturlandskap dramatisk i løpet av det siste hundreåret – og vilkårene for planter og insekter er kraftig forverret. Den samme negative utviklingen har skjedd i alle land i Norden. Derfor ønsker alle involverte land å tilrettelegge for større biologisk mangfold i tilknytning til landbruket, sier Mentzoni til avisen.

Hun mener at Norge er et foregangsland som kan inspirere. Foreningen La Humla Suse har fått støtte av myndighetene gjennom en nasjonal strategi for villbier, og denne strategien videresendes nå til de øvrige landenes myndigheter.

