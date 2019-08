Opprettholder kokevarselet på Askøy til mandag

innenriks

Torsdag viste en rutineprøve at 125-bassenget som ligger på Øvre Kleppe at vannet innholdet E.coli-bakterier. Fredag ble det sendt ut kokevarsel til 5.450 innbyggere, mens kommunen tok en ny prøve.

Lørdag kveld bekrefter vannsjef Anton Bøe i Askøy kommune overfor Bergensavisen at også denne vannprøven inneholder E.coli-bakterier.

– Det ble altså funnet E.coli. Men det var kun 1 E.coli per 100 milliliter vann. Dette er det absolutte minimum for det som skal til for å innføre kokevarselet. På fredag var dette tallet 3 på prøven som ble tatt. Så det går rette veien, sier Bøe til avisen.

Ifølge vannsjefen er en mulig årsak til bakteriefunnet det omfattende regnværet som rammet kommunen onsdag. Det kan ha ført til innlekking i fjellbassenget på Øvre Kleppe. Bassenget skal etter planen tas ut av drift om et halvt års tid.

Kokevarselet gjelder abonnenter i Horsøy, Juvik, Krokås, Kleppegrend, Kvernhusdalen, Lønvarden, Flagget, Myrane, Grønlien, Solhola, Strand, Løfjellet, Kleiven og deler av Holmedalen.

Det er ikke meldt om sykdomstilfeller som følge av bakteriefunnet.

(©NTB)