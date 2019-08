Sanner ber om tettere samarbeid i kjølvannet av Krekar-saken

innenriks

Bakgrunnen er at en av mulla Krekars medtiltalte fikk innvilget norsk statsborgerskap samtidig som han var terrortiltalt i Italia. I juli i år ble han dømt for terrorplanlegging i Italia.

– Vi må være sikre på at saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn, blir tilstrekkelig opplyst og riktig avgjort, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Han ber nå etatene om å sette seg sammen og finne ut hvordan rutiner og informasjonsflyt kan forbedres.

UDI sier at de ikke visste at en Buskerud-mannen i 40-årene, som ble dømt sammen med mulla Krekar for terrorplanlegging i Italia, var under etterforskning da han fikk norsk statsborgerskap i juli i fjor.

Norge utleverer ikke norske statsborgere, og dermed kan ikke mannen, i motsetning til Krekar som ikke er norsk statsborger, utleveres til soning i Italia.

Justisdepartementet mottok onsdag den formelle utleveringsbegjæringen fra Italia om utlevering av Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar.

