En person har omkommet etter båtulykke i Namsos

– Jeg har fått bekreftet at én person er omkommet i ulykken, men har ikke fått avklart hvem av de to skadde som er omkommet, sier politiinspektør Snorre Haugdahl til Adresseavisen.

En person behandles for alvorlige skader ved Namsos sykehus, skriver Helse Nord-Trøndelag i en pressemelding.

Alle nødetater rykket ut etter at et vitne meldte om ulykken klokka 1.43 natt til torsdag. På et skjær i fjorden utenfor Namsos fant de daycruiseren godt oppe på land.

Paret om bord, en mann i 40-årene og en kvinne i 30-årene, ble funnet alvorlig skadd. De ble fraktet i båt til land og fløyet med luftambulanse til sykehuset Namsos. Samtidig ble det gjort søk i området og i sjøen for å se om flere personer kunne ha vært med i båten.

Klokka 4.42 meldte politiet at de avsluttet søket. Det ble konkludert med at ingen flere hadde vært med.

– De som er skadd, er en mann og en kvinne, som er eierne av båten, sa operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt.

